Президент Южной Кореи пригласил Путина посетить страну

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил президента России Владимира Путина посетить страну с визитом. Об этом он заявил на встрече с Путиным в рамках саммита «Двадцатки», сообщает ТАСС.

Мун Чжэ Ин отметил, что также примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который пройдет 6–7 сентября 2017 года. «Хочу поблагодарить вас за приглашение во Владивосток. Я буду участвовать в этом форуме», — подчеркнул президент Южной Кореи.

По его словам, встреча на форуме станет «хорошей возможностью обсудить все вопросы между нашими странами». В свою очередь, Путин заявил, что Россия обратила внимание на заявления Южной Кореи о том, что страна готова вести диалог со всеми заинтересованными странами, в том числе и с Россией.

По словам Путина, ранее наблюдался «небольшой спад» в торговле между двумя странами, но в первом квартале 2017 года был зафиксирован рост товарооборота. «Республика Корея занимает четвертое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе по торговому обороту с Россией», — подчеркнул Путин.

Также на встрече Владимира Путина и Мун Чжэ Ина с российской стороны присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Встреча президентов России и Южной Кореи стала первой после избрания Мун Чжэ Ина президентом в мае текущего года.