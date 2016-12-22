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Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве
Холодное лето 2017, 18:33
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Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве
В Москве объявлено штормовое ​предупреждение до 21:00 в связи с усилением ветра до 15 м/с и более​, заявили в Гидрометцентре. Об этом сообщает ТАСС.

«До 21:00 в Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — говорится в сообщении.

В метеослужбе владельцам автомобилей посоветовали не парковаться под деревьями, пешеходам — обходить парковые зоны, рекламные и неукрепленные конструкции, дорожные знаки. В ближайшие дни в столице сохранится прохладная сырая погода с температурой на четыре-шесть градусов ниже нормы.

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Ранее сообщалось, что, по прогнозам метеорологов центра «Фобос», в 2017 году лето в Центральной России будет холодным. Температура воздуха не поднимется выше 25–30 градусов. Гидрометцентр опроверг прогноз «Фобоса» о холодном лете, заявив, что в Центральной России во второй половине июля и первой половине августа ожидается ясная погода с температурой воздуха до 25 градусов.

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Теги: Москва , МЧС , штормовое предупреждение
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