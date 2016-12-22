Обвиняемых в гибели главы Total попросили посадить на 4 года и 7 месяцев

Прокуратура попросила суд назначить наказание водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко в виде четырех лет и семи месяцев колонии общего режима по делу о крушении во Внуково в 2014 году самолета главы компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из Солнцевского суда Москвы.
«Прошу назначить Владимиру Мартыненко четыре года и семь месяцев колонии общего режима», — заявил прокурор. Он также попросил назначить начальнику Мартыненко, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Внуково Владимиру Леденеву аналогичное наказание. Помимо Мартыненко и Леденева по делу проходят также руководитель полетов аэропорта Роман Дунаев и диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова.
По словам гособвинителя, Мартыненко был пьян, находясь за рулем снегоуборщика, и этот факт может быть отягчающим при вынесении приговора. Защита подсудимых просила суд амнистировать их подзащитных в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Представитель аэропорта Внуково попросил назначить Мартыненко и Леденеву наказание, не связанное с лишением свободы. По словам адвоката Мартыненко, его подзащитный полностью признал свою вину.
Ранее муж французской стюардессы, погибшей в результате катастрофы во Внуково, подал иск к аэропорту на 30 млн руб. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы Мартыненко.
В июле 2016 года по делу о крушении самолета было подано два гражданских иска на общую сумму 15,2 млн руб. «Пока в деле заявлено два гражданских иска: от аэропорта Внуково на 1,2 млн руб. и от компании «Юниджет» (собственника самолета) на 14 млн руб.», — заявил адвокат одного из подсудимых Леонид Куракин.
В октябре 2014 года частный самолет Falcon 50 при взлете врезался в снегоуборочную машину, которая по ошибке въехала на взлетно-посадочную полосу. В салоне самолета находился глава компании Total Кристоф де Маржери. В результате инцидента Маржери и еще три члена экипажа самолета погибли.По данным следствия, к катастрофе привели «отсутствие надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов Дунаева», «небрежное отношение» к своим обязанностям Архиповой и Круглова, а также «утрата контроля» Леденева над своими подчиненными.