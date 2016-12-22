Глава «Ашан» в России решил уйти в отставку

Действующий президент «Ашан» в России Жан-Пьер Жермен представил менеджменту своего приемника Франсуа Реми, который сменит его с сентября 2017 года. Реми возглавлял подразделение ретейлера в Румынии и Люксембурге

Жан-Пьер Жермен (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Действующий президент «Ашан» в России Жан-Пьер Жермен покинет свой пост 1 сентября, сообщил RNS и подтвердил РБК директор по коммуникациям компании Мария Курносова.

Жан-Пьер Жермен начал свой карьерный путь в Auchan в 1975 году в должности работника торгового зала отдела «овощи-фрукты». Он работал в российском «Ашане» с момента его выхода на рынок в 2001 году, где и возглавлял дирекцию по закупкам. В 2007 году Жермен стал генеральным директором «Ашан», а в 2014 году занял пост президента. Он покидает компанию в связи с выходом на пенсию, пояснила Курносова.

По ее словам, пост Жермена займет ​Франсуа Реми, который сейчас возглавляет подразделения Auchan в ​Румынии и Люксембурге, а с 2002 до 2015 года работал главой компании в Люксембурге. Собеседник RNS в компании сообщил агентству, что нового главу российского «Ашан» уже представили менеджменту.

«Ашан» занимает третье место в рейтинге крупнейших розничных сетей в России, по данным аналитической компании Infoline. По ее оценкам, выручка «Ашан» в России выросла на 4,1% и составила около 360 млрд руб. «Ашан» развивает гипермаркеты, супермаркеты и магазины в формате «у дома». В 2016 году «Ашан» также занял первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России.