В Литве россиянина осудили на 10 лет за шпионаж

Вильнюсский окружной суд осудил гражданина России Николая Филипченко на десять лет за шпионаж. Об этом сообщает новостной портал Delfi.

По данным властей Литвы, 40-летний россиянин является сотрудником ФСБ. Он пользовался фальшивыми документами и неоднократно незаконно пересекал границу Литвы.

«Филипченко является одним из членов организованной группы, которую суд признал виновной в самых серьезных преступлениях против независимости и конституционного порядка Литвы», — заявил прокурор.

По данным следствия, Филипченко вместе с другими участниками организованной группы пытался завербовать работников департамента охраны руководства Литвы, чтобы они установили прослушивающее оборудование в кабинетах властей страны, в том числе в рабочем кабинете президента Дали Грибаускайте. Также он покупал необходимую ему информацию. Прокуратура Литвы просила приговорить Филипченко к 10,5 годам лишения свободы.

Филипченко не признал свою вину и отказался давать показания во время судебного разбирательства.​ Россиянина задержали в апреле 2015 года. С тех пор он находился в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме.