Самолет с футболистами тульского «Арсенала» аварийно сел в Вене

Самолет, на котором футболисты и тренеры тульского «Арсенала» возвращались со сборов в Австрии, аварийно сел в Вене, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.

«Не переживайте! Все живы и здоровы», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что причиной аварийной посадки стала попавшая в двигатель самолета птица. По словам собеседника агентства, в ближайшее время руководству тульского клуба и футболистам предоставят новый борт и они смогут вылететь в Москву.

Ранее, 3 июля, самолет Airbus А330 малайзийской авиакомпании AirAsia X, направлявшийся из австралийского города Голд-Коста в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в аэропорту Брисбена. После получаса полета лайнер был вынужден изменить курс и совершить экстренную посадку из-за столкновения с птицами. Никто из находившихся на борту 345 пассажиров и членов экипажа не пострадал.