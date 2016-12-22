Суд не стал рассматривать иск к Внуково по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы отказался признавать аэропорт Внуково гражданским ответчиком по иску мужа погибшей в 2014 году стюардессы Патрика Вервеля. Об этом сообщает «РИА Новости».
Против удовлетворения ходатайства вдовца выступил прокурор, отметив, что иск заявлен к третьему лицу — аэропорту Внуково. «Данный вопрос выходит за рамки уголовного судопроизводства, ходатайство о признании аэропорта ответчиком подлежит отклонению», — сказал он.
Ранее сообщалось, что муж погибшей стюардессы, Патрик Вервель, подал иск против Внуково. Он требовал от руководства аэропорта 30 млн руб. по гражданскому иску в рамках уголовного дела о гибели главы Total Кристофа де Маржери. Теперь французу следует обратиться с иском в рамках отдельного гражданского процесса.
Французская стюардесса погибла 21 октября 2014 года при столкновении снегоуборщика с легкомоторным самолетом Dassault Falcon 50EX авиакомпании «Юниджет». Также погиб глава французской нефтяной корпорации Total Кристоф де Маржери и еще два члена экипажа. Самолет совершал взлет, когда столкнулся со снегоуборщиком, за рулем которого был Владимир Мартыненко.
Следствие по делу о гибели главы Total было завершено в марте 2015 года. В сентябре 2015 года фигуранты дела были отпущены на свободу в связи с предельным сроком содержания под стражей.
В январе 2016 года подозреваемым (ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, диспетчеру Александру Круглову, руководителю полетов аэропорта Внуково Роману Дунаеву и водителю снегоуборщика Владимиру Мартыненко), из числа которых была исключена диспетчер-стажер Светлана Кривсун, были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В конце января 2016 года Мартыненко признал свою вину. Дело направили в суд в июне 2016 года. В марте Солнцевский суд Москвы вернул часть дела в прокуратуру. На заседании 7 июля прокурор потребовал назначить Владимиру Мартыненко наказание в виде четырех лет и семи месяцев колонии.
Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование дела о крушении еще в октябре 2016 года. Согласно выводам расследования, катастрофа произошла по совокупности факторов: отсутствие в документах порядка действий при потере контроля за снегоуборочной техникой, потеря водителем транспортного средства ориентировки при выполнении работ, а также непринятие экипажем мер после информации о «машине, которая пересекает дорогу».