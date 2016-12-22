В «Норникеле» назвали предварительную причину взрыва в шахте

Поисково-спасательная операция на месте взрыва в шахте «Заполярная» завершена, говорится в поступившем в РБК сообщении «Норникеля».

«На данный момент поисково-спасательная операция закончена. К сожалению, вынужден констатировать о четырех погибших», — цитирует пресс-служба «Норникеля» слова директора Заполярного филиала компании по промышленной безопасности и охране труда Сергея Градюшко. Три работника находятся в городской больнице Оганера с травмами легкой степени тяжести. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил Градюшко.

По его словам, продолжаются работы по дегазации в шахте. Личности погибших установлены, все — сотрудники «Заполярной строительной компании». Работники рудника «Заполярный» в результате взрыва не пострадали.

«Основная причина случившегося, по предварительным сведениям, — это неудовлетворительная организация производства работ со стороны линейного надзора «Заполярной строительной компании», что выразилось в допуске работников в выработку, где отсутствовало проветривание и [были] другие нарушения требований газового режима», — заявил Градюшко.

Расследование аварии под председательством Ростехнадзора займет месяц и может быть продлено, сообщил он.

После взрыва на шахте Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Следователи предполагают, что мог произойти взрыв паров метана.

Власти Норильска объявили в субботу, 8 июля, траур по погибшим. Компания СОГАЗ сообщила, что семьи погибших и пострадавших получат страховые выплаты. Родным выплатят по 2 млн руб. за погибшего.