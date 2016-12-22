Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,73 60,15 EUR Нал. 69,41 68,66 USD Бирж. 60,58 +0,42 EUR Бирж. 69,03 +0,31 USD ЦБ. 60,38 +0,14 EUR ЦБ. 68,95 +0,57 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1907,34 -0,83% РТС 991,83 -1,97% Brent 46,78 -2,52% DJIA 21374,86 +0,26% Nasdaq 6132,89 +0,71% FTSE 7340,94 +0,05%
В «Норникеле» назвали предварительную причину взрыва в шахте
Лента новостей
В Литве россиянина осудили на 10 лет за шпионаж 17:06, Политика Карт-бланш на реформы: почему саудовскому принцу Сальману надо спешить 16:56, Мнение «Зенит» анонсировал расставание с пятью футболистами 16:54, Спорт Самолет с футболистами тульского «Арсенала» аварийно сел в Вене 16:45, Общество Минобороны Азербайджана привело войска в боеготовность в Карабахе 16:38, Политика Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске 16:28, Политика Орешкин одобрил назначение своего зама главой «Почты России» 16:22, Бизнес В «Норникеле» назвали предварительную причину взрыва в шахте 16:22, Общество Стратегические компании смогут держать счета в «дочках» зарубежных банков 16:18, Финансы Двое туристов из Москвы пострадали при жесткой посадке самолета в Абхазии 15:56, Общество Число пострадавших в Гамбурге полицейских увеличилось до 159 15:52, Общество Мэрия снова не согласовала митинг «За свободный интернет!» 15:50, Политика Гуцериев рассказал об одобрении ФАС слияния «Техносилы» и «Эльдорадо» 15:50, Бизнес К Внуково подали иск на 30 млн руб. из-за крушения самолета главы Total 15:49, Общество Росгвардия объяснила применение силы к сотруднику ФБК в штабе Навального 15:40, Политика Холод и дожди увеличили число заказов еды на дом в десятки раз 15:38, Бизнес Ученая степень влияния: громкие скандалы с диссертациями 15:34, Фотогалерея На фестивале «Нашествие» обнаружили тайник с 257 бутылками алкоголя 15:34, Общество Опубликовано видео первого рукопожатия Путина и Трампа 15:21, Политика Медведев выбрал нового главу «Почты России» 15:14, Политика Семьям погибших на руднике «Норникеля» выплатят по 2 млн руб. 15:14, Общество Генсек ООН объявил о провале переговоров по объединению Кипра 14:54, Политика Глава думского комитета по регламенту доложит о прогулах депутатов 14:52, Политика УАЗ отзовет 70 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами и электрикой 14:44, Бизнес Два вертолета «Терминатор» арктической модификации досрочно передали ВКС 14:40, Политика Суд оштрафовал Дадина на 20 тыс. руб. за пикет у здания ФСБ в Москве 14:30, Политика СК возбудил дело по факту взрыва в шахте «Норникеля» 14:30, Общество «Газпром» договорился о сотрудничестве с газовой компанией из Пакистана 14:29, Бизнес
В «Норникеле» назвали предварительную причину взрыва в шахте
Общество, 16:22
0
В «Норникеле» назвали предварительную причину взрыва в шахте

Поисково-спасательная операция на месте взрыва в шахте «Заполярная» завершена, говорится в поступившем в РБК сообщении «Норникеля».

«На данный момент поисково-спасательная операция закончена. К сожалению, вынужден констатировать о четырех погибших», — цитирует пресс-служба «Норникеля» слова директора Заполярного филиала компании по промышленной безопасности и охране труда Сергея Градюшко. Три работника находятся в городской больнице Оганера с травмами легкой степени тяжести. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил Градюшко.

По его словам, продолжаются работы по дегазации в шахте. Личности погибших установлены, все — сотрудники «Заполярной строительной компании». Работники рудника «Заполярный» в результате взрыва не пострадали.

«Основная причина случившегося, по предварительным сведениям, — это неудовлетворительная организация производства работ со стороны линейного надзора «Заполярной строительной компании», что выразилось в допуске работников в выработку, где отсутствовало проветривание и [были] другие нарушения требований газового режима», — заявил Градюшко.

Расследование аварии под председательством Ростехнадзора займет месяц и может быть продлено, сообщил он.

После взрыва на шахте Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Следователи предполагают, что мог произойти взрыв паров метана.

Власти Норильска объявили в субботу, 8 июля, траур по погибшим. Компания СОГАЗ сообщила, что семьи погибших и пострадавших получат страховые выплаты. Родным выплатят по 2 млн руб. за погибшего.

Теги: взрыв , шахта , «Норникель»
Главное
Медведев выбрал нового главу «Почты России» Политика
Материалы по теме
СК возбудил дело по факту взрыва в шахте «Норникеля» Общество
Число жертв взрыва в шахте «Норникеля» выросло до четырех человек Общество
В Норильске объявили траур по погибшим при взрыве в шахте Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку