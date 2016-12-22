Орешкин одобрил назначение своего зама главой «Почты России»

Министр экономического развития Максим Орешкин выразил удовлетворение по поводу назначения своего заместителя Николая Подгузова на пост главы «Почты России».

«Хорошее решение. Это профессионал высокого класса. Назначение Николая Подгузова подтверждает, что министерство остается главной кузницей кадров. Надеемся на то, что он достигнет успеха, как и другие выходцы из министерства», — сказал министр журналистам.

Орешкин также отметил, что на посту замглавы Минэкономразвития Подгузов курировал развитие инфраструктуры, аудит крупных государственных компаний, разработку принципов регулирования тарифов и финансово-банковской деятельности, а также реализацию долгосрочных программ и стратегий развития, и на новом месте работы этот опыт «будет особенно ценен».

Сегодня, 7 июля, Минкомсвязи сообщило о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП «Почта России».

Назначить замглавы Минэкономразвития на новый пост рекомендовал глава правительства России Дмитрий Медведев.