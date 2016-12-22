Минобороны Азербайджана привело войска в боеготовность в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана привело войска в боевую готовность из-за напряженности в зоне карабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны страны.

По данным ведомства, войска Азербайджана нанесли удары по огневым точкам противника в Физулинско-Ходжавендском направлении фронта с целью «предотвращения целенаправленной провокации» со стороны Армении. По информации Минобороны, противник якобы понес потери.

«В результате [удара] уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. В настоящее время Вооруженные силы Азербайджана контролируют обстановку по всей линии фронта.

В Министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики отказались комментировать РБК заявление МО Азербайджана о том, что войска приведены в боевую готовность из-за обострения ситуации в Карабахе.

Боевая готовность сил на линии соприкосновения у Армении и Азербайджана и так очень высока: с апреля 2016 года стороны ожидают, что война может начаться в любой момент, заявил РБК старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Заявление МО Азербайджана о приведении войск в боевую готовность эксперт объясняет тем, что Баку пытается «поддерживать напряжение на линии соприкосновения всеми доступными способами».

По словам Силаева, Азербайджан опасается того, что при отсутствии напряжения в Карабахе международное сообщество и посредники в разрешении конфликта постепенно «привыкнут к статус-кво, который сложился в Карабахе». Несмотря на заявления МО Азербайджана, возобновления полномасштабных военных действий в Карабахе не стоит ожидать, отмечает эксперт.

Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 2 апреля 2016 года. Тогда произошли масштабные столкновения между войсками НКР, Армении и армией Азербайджана. Стороны заявили о достижении перемирия 5 апреля 2016 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли не менее 33 человек и около 200 человек получили ранения.

