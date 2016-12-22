Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске

В Луганске в результате взрыва в окрестностях площади Героев Великой Отечественной войны ранена женщина, сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, территория вокруг места оцеплена, работают бригады медиков. На сайте Луганского информационного центра подтверждают факт взрыва со ссылкой на пресс-службу народной милиции ЛНР.

В МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не смогли оперативно прокомментировать информацию о взрыве в центре города. «Никакой информации я вам дать пока не могу», — сказал дежурный ведомства в разговоре с РБК.

Источник РБК в народной милиции Луганска сообщил РБК, что погибшая в результате взрыва девушка была членом ополчения ЛНР. «Трое гражданских ранено, и одна девушка-военная, которая сидела недалеко от магазина на лавке и пила кофе, была ранена осколками урны насмерть», — сообщил собеседник РБК.

Очевидец взрыва в Луганске Рамиль сообщил РБК, что в сторону места происшествия направились «три скорых помощи и три машины с «Беркутом», а также газовая машина МЧС и патрульная машина ВАИ (военная автоинспекция)». Он добавил, что взрыв произошел «около 21 дома по улице 3-й Донецкой напротив магазина «Музыкальный пик».

Очевидец взрыва, проживающий в доме, напротив которого произошел взрыв, рассказал РБК, что «раненых как минимум трое». «Взрыв очень сильный, у нас в квартире окна дрожали секунд пять», — рассказал собеседник РБК, пожелавший остаться анонимным.

Еще один очевидец происшествия, Фил, рассказал, что скорая помощь приехала через десять минут после взрыва. «Девушка лежала на асфальте — в сознании, видимо, пострадала от взрывной волны. Минут через десять подъехала скорая, забрала девушку и еще одного человека чуть дальше по улице», — сказал собеседник РБК.