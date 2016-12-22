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Опубликовано видео первого рукопожатия Путина и Трампа
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Опубликовано видео первого рукопожатия Путина и Трампа
Политика, 15:21
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Опубликовано видео первого рукопожатия Путина и Трампа

В Сети появилось видео неофициальной части встречи лидеров стран саммита G20 в Гамбурге, где запечатлено первое рукопожатие Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Видео опубликовано на странице правительства Германии в Facebook.

Дональд Трамп и Владимир Путин пожали друг другу руки
Видео: Bundesregierung / Facebook


«Эксклюзивный ракурс! Не беспокоить вблизи, но видеть при этом всё — в этом смысл работы официального фотографа. Одному из наших коллег мы установили видеокамеру на фотоаппарат. В итоге получились эксклюзивные кадры неформальных встреч лидеров «Двадцатки», так называемый ретрит (встреча в узком кругу. — РБК)», — говорится в комментарии под видео.

На записи можно наблюдать, как главы стран «Двадцатки» приветствуют друг друга на неофициальной части саммита — жмут друг другу руки, ведут неформальные беседы. На видео присутствуют президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Тереза Мэй, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и другие.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о первом рукопожатии российского главы и Дональда Трампа. «Путин и Трамп пожали друг другу руки в кулуарах саммита G20, подтвердили предстоящую встречу», — сообщил Песков.

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Владимир Путин прибыл в Гамбург в ночь на пятницу, во время саммита он будет жить в отеле Park Hyatt. Дональд Трамп прилетел в Германию в четверг и разместился в гостевом доме сената Гамбурга.

Первая встреча президентов России и США пройдет в 16:45 мск. Согласно расписанию, она должна продлиться 1 час 15 минут. В повестке встречи — урегулирование украинского конфликта, тема взаимодействия Москвы и Вашингтона в Сирии. Как ранее заявлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон, президенты обсудят вопрос «бесполетных зон», а также создание совместных механизмов безопасности.

Теги: Владимир Путин , саммит G20 , Дональд Трамп
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