Опубликовано видео первого рукопожатия Путина и Трампа

В Сети появилось видео неофициальной части встречи лидеров стран саммита G20 в Гамбурге, где запечатлено первое рукопожатие Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Видео опубликовано на странице правительства Германии в Facebook.

Дональд Трамп и Владимир Путин пожали друг другу руки Видео: Bundesregierung / Facebook

«Эксклюзивный ракурс! Не беспокоить вблизи, но видеть при этом всё — в этом смысл работы официального фотографа. Одному из наших коллег мы установили видеокамеру на фотоаппарат. В итоге получились эксклюзивные кадры неформальных встреч лидеров «Двадцатки», так называемый ретрит (встреча в узком кругу. — РБК)», — говорится в комментарии под видео.На записи можно наблюдать, как главы стран «Двадцатки» приветствуют друг друга на неофициальной части саммита — жмут друг другу руки, ведут неформальные беседы. На видео присутствуют президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Тереза Мэй, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и другие.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о первом рукопожатии российского главы и Дональда Трампа. «Путин и Трамп пожали друг другу руки в кулуарах саммита G20, подтвердили предстоящую встречу», — сообщил Песков.



Владимир Путин прибыл в Гамбург в ночь на пятницу, во время саммита он будет жить в отеле Park Hyatt. Дональд Трамп прилетел в Германию в четверг и разместился в гостевом доме сената Гамбурга.



Первая встреча президентов России и США пройдет в 16:45 мск. Согласно расписанию, она должна продлиться 1 час 15 минут. В повестке встречи — урегулирование украинского конфликта, тема взаимодействия Москвы и Вашингтона в Сирии. Как ранее заявлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон, президенты обсудят вопрос «бесполетных зон», а также создание совместных механизмов безопасности.