Семьям погибших на руднике «Норникеля» выплатят по 2 млн руб.

Семьи погибших и пострадавших при взрыве в шахте рудника «Заполярный» получат страховые выплаты в АО «СОГАЗ», в котором застрахована ответственность ПАО «ГМК «Норильский никель», говорится в сообщении на сайте страховщика.

По информации компании, страховая выплата в случае смерти из-за аварии на опасном объекте составляет 2 млн 25 тыс. руб. за каждого погибшего. «В случае причинения вреда здоровью потерпевшего страховая выплата определяется в зависимости от степени причиненного вреда и в соответствии с правилами расчета суммы страхового возмещения», — говорится в сообщении.

Размеры выплат будут зависеть от характера травмы. В частности, возмещение за травматический шок оценивается в 200 тыс. руб., выплаты потерпевшим, получившим ожоги, составляют от 60 тыс. до 800 тыс. руб. При наличии нескольких травм выплаты суммируются в пределах 2 млн руб.

Около 10:00 в шахте «Заполярная» прогремел взрыв. В «Норникеле» сначала сообщили, что причиной ЧП мог стать взрыв метана. Позднее в компании эту версию опровергли, так как замеры не показали наличия этого газа на месте происшествия.

По данным «Норникеля», в результате взрыва погибли четыре человека. В пресс-службе Красноярского управления МЧС РБК сообщили, что поисково-спасательные работы завершены. По информации спасателей, всех рабочих подняли на поверхность, пострадали три человека, им оказана медицинская помощь. Военизированный горноспасательный отряд устраняет опасную концентрацию скопившегося в шахте горючего газа.

В Норильске 8 июля объявлен траур по погибшим.