Росгвардия объяснила применение силы к сотруднику ФБК в штабе Навального

Росгвардия применила физическую силу сотруднику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Туровскому, так как он не выполнил требования и оказал сопротивление представителям правопорядка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению Росгвардии, 6 июля, когда сотрудники ведомства «оказывали силовую поддержку» полиции во время обыска в штабе оппозиционера Алексея Навального, сотрудник фонда «отказался выполнять законные требования правоохранителей и оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии». «В соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудник ОМОНа был вынужден применить силу в отношении подозреваемого», — сообщают в Росгвардии.

Туровский был задержан 6 июля при обыске предвыборного штаба Алексея Навального в Москве и доставлен в ОВД в районе Замоскворечье. В главке Росгвардии сообщили, что ему была оказана медицинская помощь, а затем задержанного доставили в медучреждение.​ «В настоящий момент подозреваемый выписан из больницы и вновь доставлен в Замоскворецкий районный суд Москвы», — заключают в Росгвардии.

Пресс-секретарь штаба ФБК Елена Слесарева подтвердила на своей странице в Twitter, что Туровский выписан из больницы и, скорее всего, направится на заседание суда.

Соратник Туровского, Николай Касьян, сообщил, что диагноз волонтера приобщен к административному делу.

Туровскому предъявлено обвинение по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Полиция провела обыски в московском штабе Алексея Навального на Садовнической набережной 6 июля. Из здания изъяли вещи и документы, а также задержали дежурного штаба. В результате были изъяты листовки, газеты и другие агитационные материалы.