СК возбудил дело по факту взрыва в шахте «Норникеля»

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности после гибели четырех человек в результате взрыва в шахте рудника «Заполярный» в Норильске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Согласно данным следствия, 7 июля в районе 11:30 (7:30 по мск) в шахте рудника «Заполярный» взорвался неустановленный газ. В СК считают, что при проведении строительных работ могли взорваться пары газа метана. Устанавливаются личности погибших.

По данным «РИА Новости», из шахты эвакуировали 151 человека, трое из них обратились за медпомощью.

В сообщении на сайте компании «Норникель» со ссылкой на страховую компанию СОГАЗ говорится, что семьи погибших и пострадавшие во время взрыва смогут получить страховые выплаты.

Взрыв в шахте на руднике «Заполярный» произошел 7 июля во время проведения горнопроходческих работ. Пресс-служба «Норникеля» изначально сообщала о взрыве паров метана. Позже директор по безопасности Заполярного филиала компании Сергей Градюшко уточнил, что замеры не выявили наличие этого газа на месте ЧП. В Норильске 8 июля объявлен траур по погибшим.