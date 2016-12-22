«Газпром» договорился о сотрудничестве с газовой компанией из Пакистана

Gazprom International и пакистанская Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись развивать проекты в области разведки и разработки месторождений углеводородов в Пакистане и третьих странах, а также изучить возможности поставок газа в Пакистан и другие государства региона, говорится в сообщении «Газпрома».

OGDCL — крупнейшая нефтегазовая компания Пакистана, в 2016 году на нее пришлось 48% всей добытой в стране нефти и 28% природного газа.

Крупнейшим акционером OGDCL является правительство Пакистана, которому принадлежит 74,97% акций компании.

Доказанные запасы углеводородов в Пакистане оцениваются в 500 млрд куб. м природного газа и в более чем 1 млрд т жидких углеводородов.