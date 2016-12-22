УАЗ отзовет 70 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами и электрикой

Ульяновский автомобильный завод (входит в группу Sollers) начал кампанию по отзыву 70 тыс. автомобилей собственного производства из-за возможных проблем с тормозной системой и электрикой, об этом заявили в компании, передает «Интерфакс».



Отзыв коснется моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Карго», которые были произведены с января 2014 года по май 2017 года.

«Причиной проведения отзывной кампании является необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля. Проведение отзывной кампании носит проверочный характер», — говорится в сообщении компании.

По информации агентства, всего отзыв коснется около 70 тыс. автомобилей.

Как пояснили в компании, владельцы УАЗ «Патриот», «Пикап», «Карго», приобретенные с марта 2014 года по июль 2017 года, получат официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр УАЗ для проверки.



«В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно», — говорится в сообщении УАЗ.

В компании извинились за неудобства, но объяснили, что такая мера направлена на обеспечение безопасности владельцев автомобилей УАЗ.



Накануне стало известно, что УАЗ отзывает около 11 тыс. автомобилей модели «Хантер», причина — возможные проблемы с гидроусилителем руля. Отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы с марта 2014 года.

В первом полугодии УАЗ поставил на экспорт 1911 автомобилей, это в два раза больше, чем годом ранее. Рост экспорта произошел за счет восстановления объемов продаж на рынках стран СНГ и стран ближнего зарубежья: поставки в Казахстан увеличились в 3,5 раза, в Армению — на 50%. Расширение географии поставок и выход на новые рынки также способствовали росту экспорта, заявили в компании.