На Замоскворецкой линии столичного метро произошел сбой

На зеленой Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой из-за инцидента с пассажиром. Об этом заявили РБК в пресс-службе столичного метрополитена.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене уточнили, что сбой связан с падением человека на рельсы. «Произошло падение человека», — заявили в пресс-службе.

Согласно информации корреспондента РБК, вагон метро уже 15 минут стоит после резкого торможения в районе станции «Новокузнецкая». «В вагоне приглушили свет и просят пассажиров не паниковать», — уточнил он.

«Поезда на Замоскворецкой линии следуют с увеличенными интервалами», — объявляют на станции метро «Чеховская», передает другой корреспондент.