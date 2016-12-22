Суд поместил под домашний арест организатора «Русского марша» Горского

Мещанский суд Москвы постановил поместить под домашний арест организатора «Русского марша» Юрия Горского, об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова, передает «Интерфакс».



«Суд избрал в отношении Горского меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 сентября», — сказала она.



За два дня до этого, 5 июля, Юрий Горский был задержан возле здания Мосгорсуда, где слушалось дело националиста Дмитрия Демушкина.



3 мая Хорошевский суд Москвы арестовал Горского на трое суток и оштрафовал на 1 тыс. руб. за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия и неповиновение требованию сотрудника полиции (ч. 8 ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП соответственно).

Юрий Горский — лидер коалиции «Новая оппозиция», русский националист, соратник оппозиционного политика и видеоблогера Вячеслава Мальцева. В апреле в доме Мальцева в Саратове прошли обыски, а сам он был задержан. Дверь в его квартиру была взломана. В тот же день Мальцев получил ​15 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время протестной акции 26 марта в Москве.



