Полиция пришла с обысками в штабы Навального в Екатеринбурге и Казани

В штабах Алексея Навального в Екатеринбурге и Казани проходят обыски, сообщил на своей странице в Twitter руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.
twitter: https://twitter.com/leonidvolkov/status/883263626873896960
Сотрудник штаба в Екатеринбурге Полина Грейсман сообщила РБК, что «в штаб пришли люди в форме». «Проводят осмотр помещения на предмет наличия запрещенных материалов. С ними пришли двое понятых и люди в штатском, которые не представились», — пояснила Грейсман.
По ее словам, полиция запретила вести съемку происходящего и «выгоняет журналистов». Грейсман добавила, что сотрудникам штаба нечего скрывать.
Обыски подтверждает мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Обыски в региональных штабах Алексея Навального начались 5 июля: сотрудники центра «Э» (управление по противодействию экстремизму МВД) заблокировали штаб Навального в Новосибирске, пришли с обыском в орловский штаб, 6 июля — в московский, причем один из активистов был избит.
Также обыски прошли в Вологде, Астрахани, Чебоксарах и Перми. Везде проводилось изъятие листовок, газет и других агитационных материалов.
На 8–9 июля 58 региональными штабами Навального планировалась акция «Большой субботник», в рамках которой активисты должны были распространять агитационные материалы.