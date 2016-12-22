Глава думского комитета по регламенту доложит о прогулах депутатов

Глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савостьянова в начале каждого пленарного заседания Думы будет информировать о количестве отсутствующих депутатов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время своего выступления на думском заседании, передает «РИА Новости».

По словам Володина, она будет озвучивать количество находящихся в командировках и на учебе депутатов, а также сообщать о тех, кто находится на больничном, либо взял отгул за свой счет. Сейчас проходят обучающие семинары, в работе которых депутаты «активно участвуют».

Сенатор подчеркнул, что фамилии отсутствующих называть не будут, только количество отсутствующих, после чего «общая картина будет всем понятна».

Начиная с седьмого созыва Госдума приняла поправки в регламент, запрещающие депутатам голосовать по доверенностям. Кроме того, в ноябре 2016 года за пропуски заседаний без уважительных причин были введены штрафы. За каждый прогул заседания с депутата будет удерживаться 60 тыс. руб. Прогулявшим считается депутат, который не зарегистрируется в зале ни одного раза за день заседания.

В мае 2017 года Володин заявил РБК, что в Госдуме наладили дисциплину и заседания начали посещать 97% депутатов. Однако РБК выяснил, что думские депутаты продолжают голосовать за коллег. На заседании 5 июля присутствовала примерно половина парламентариев. Больше всего «прогульщиков» среди представителей фракции КПРФ, более половины кресел были пустыми. Вячеслав Володин пришел на это заседание к 18:00 из-за участия в заседании Совета безопасности. Об этом заявил РБК собеседник из окружения спикера.

Ольга Савастьянова объяснила «Ведомостям» голосование депутатов за своих коллег «специфической неделей». По ее словам, в данное время в Минске и Стамбуле находятся две большие делегации депутатов, а еще 10 парламентариев учатся по программе управленческого резерва.



По данным «РИА Новости», Савостьянова отметила, что комитет «имеет вопросы» по посещаемости пленарных заседаний, а фракции могут провести «внутреннюю работу» в этом направлении. Глава думского комитета по регламенту уточнила, что «объективная работа в этом плане проводится эсерами и единороссами».