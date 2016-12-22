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Умер замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин
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Умер замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин
Общество, 13:26
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Умер замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин

Ночью 7 июля на 58-м году жизни умер заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин. Об этом сообщается на сайте социологического центра.

Жена Алексея Наталья Гражданкина сообщила «Коммерсанту», что он скончался после инфаркта. По предварительным данным, похороны состоятся во вторник, 11 июля.

«Его уход стал огромной потерей для центра, в котором он работал с момента его основания», — говорится в сообщении на сайте Левада-центра.

Гражданкин с 1991 года работал во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), но в 2003 году вместе с коллегами ушел в Левада-центр. ​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Левада-центр , Алексей Гражданкин
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