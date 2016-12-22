Топилин назвал срок принятия решения по индексации зарплат бюджетников

Размер индексации зарплат бюджетникам, не охваченным майскими указами, будет утвержден осенью, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В ходе уже подготовки бюджета, который будет подготовлен в сентябре, точно определимся [с размером индексации зарплат]. Это будет касаться всех иных, не вошедших в майские указы категорий бюджетников», — сказал он.​ Топилин добавил, что повышение состоится 1 января 2018 года и составит не менее 4% для всех категорий бюджетников.

Индексация зарплат части бюджетников (нянечки в детских садах, специалисты по реабилитации инвалидов, а также административно-технические работники) майскими указами 2012 года не предусмотрена. В марте Счетная палата критиковала Минтруд за «манипуляции» с профессиональными стандартами, в результате чего часть соцработников выпала из-под действия майских указов. Также уже третий год заморожена индексация окладов судей, федеральных и региональных госслужащих, помощников депутатов Госдумы и сенаторов, полицейских, сотрудников ФСИН, а также окладов по воинским должностям и званиям. Приостановка индексации зарплат этих категорий бюджетников действует до 1 января 2018 года.



Президент России Владимир Путин в мае предложил проиндексировать зарплаты бюджетникам, которые оказались не затронуты майскими указами. В ходе «Прямой линии», которая прошла 15 июня, Путин согласился с тем, что «несправедливо» лишать части бюджетников индексации. Президент поручил правительству разработать соответствующий документ. Индексация зарплат затронет в 2018 году 5,8 млн бюджетников.