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Пассажир авиарейса Екатеринбург — Симферополь напал на стюардессу
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Пассажир авиарейса Екатеринбург — Симферополь напал на стюардессу
Общество, 13:29
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Пассажир авиарейса Екатеринбург — Симферополь напал на стюардессу

Пассажир авиарейса Екатеринбург — Симферополь ударил стюардессу во время полета. Об этом говорится в сообщении управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, информация о буйном пассажире поступила от командира воздушного судна в линейный отдел полиции (ЛОП) в аэропорту Симферополя. «Он сообщил, что во время полета в салоне самолета произошел конфликт, в ходе которого один из пассажиров ударил стюардессу», — говорится в сообщении.

Зачинщиком конфликта оказался 48-летний житель Свердловской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. После посадки самолета дебошир был доставлен в отделение полиции. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В конце мая самолет, летевший рейсом Москва — Бодрум, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за драки на борту. Членам экипажа не удалось утихомирить дебошира, и командир принял решение прервать полет. 30 июня пьяный пассажир устроил драку на борту самолета Москва — Анталья, так как «сильно нервничал» во время первого выезда за границу.

Президент России Владимир Путин 4 апреля подписал закон об уголовной ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте. В действующую ст. 213 УК РФ, согласно которому будут наказывать за хулиганство на морском, железнодорожном, водном и любом другом общественном транспорте. За хулиганство предусмотрены штрафы в сумме от 150 тыс. до 300 тыс. руб. либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

Теги: Симферополь , Екатеринбург , авиадебошир , Самолет
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