Цена нефти марки Brent опустилась ниже $47 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE впервые с конца июня опустилась ниже отметки $47. На минимуме цена Brent снизилась до $46,76 за баррель, что на 2,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Падение нефтяных котировок привело к снижению курса рубля. В ходе торгов на Московской бирже стоимость евро в пятницу впервые с ноября 2016 года поднялась выше 69 руб., а курс доллара перевалил за отметку 60,5 руб.

«На новой неделе падение курса рубля продолжится, в случае негативного новостного фона, не исключено, что курс доллара поднимется выше 61 руб.», — предупреждает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

К 11:55 стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $46,92, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 60,43 руб., курс евро — 68,99 руб.