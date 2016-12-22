Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным на G20 «с нетерпением»

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что «с нетерпением ждет» встреч с главами стран G20, в том числе, с президентом России Владимиром Путиным.

«Я с нетерпением ожидаю встречи со всеми мировыми лидерами сегодня, включая мою встречу с Владимиром Путиным. Есть что обсудить», — написал Трамп.

Первая встреча президентов России и США пройдет во вторую половину пятницы, 7 июля. Она продлится 1 час 45 минут. Ранее Кремль сообщал, что встреча двух лидеров будет полноформатной.

В повестке встречи — урегулирование украинского конфликта, тема взаимодействия Москвы и Вашингтона в Сирии, в том числе, как заявлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон, вопрос «бесполетных зон», а также создание совместных механизмов безопасности.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле надеются на «рабочий диалог», который «жизненно необходим для всего мира». Глава МИД Германии (страны-хозяйки саммита) Зигмар Габриэль выразил надежду на конкретные договоренности по итогам встречи Путина и Трампа, в частности, в украинском, сирийском и в вопросе контроля и сокращения вооружений.