СМИ сообщили о выписке Этуша из больницы

Советского народного артиста Владимира Этуша, которого госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после падения на лестнице, выписали из больницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в этом медицинском учреждении.

О том, что 95-летний Этуш в субботу, 8 июля, отправится на отдых, заявил РБК директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, в котором работал актер. «Владимира Абрамовича сегодня должны выписать. Во сколько, я не знаю. Завтра он улетает на отдых вместе с супругой», — рассказал он.

«Я не знаю, в больнице он или нет. У нас есть данные только о том, что он сегодня выписывается», — заявили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.

Владимира Этуша госпитализировали в нейрохирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского 26 июня, после того как он упал на лестнице около поликлиники. По словам Кирилла Крока, жена актера «не смогла его удержать».

Позже супруга рассказала о причине падения ее мужа. По ее словам, он «остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику». Это произошло из-за того, что она не нашла места для парковки у входа в поликлинику, и ей пришлось оставить машину «за километр».

Представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства заявил РБК, что на улице Долгоруковская, где произошел инцидент с Этушем, «парковочные места организованы везде, где это возможно». Восемь парковочных мест расположены вдоль фасада здания, среди которых одно — для инвалидов, добавил он.

Этуша перевели из реанимации в обычную палату 28 июня. Об этом заявил представитель ​пресс-службы Театра имени Вахтангова, уточнив, что актера еще на несколько дней оставят в больнице.