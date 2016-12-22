Пакистан потребовал у Shell $2 млн компенсации за взрыв цистерны

Власти Пакистана потребовали компенсацию в размере $2 млн у нефтяной компании Royal Dutch Shell за жертвы и разрушения в результате взрыва автоцистерны. Об этом сообщает Reuters.

Пакистанский нефтегазовый регулятор потребовал компенсацию у Shell Pakistan Ltd (местное подразделение Royal Dutch Shell) в размере 210 млн пакистанских рупий ($1,993 млн) за разрушения и жертвы в результате взрыва автоцистерны в конце июня. В докладе пакистанских властей Shell Pakistan Ltd названа ответственной за произошедшее.

Перевозившая топливо цистерна взорвалась 25 июня в пакистанском городе Бахавалпуре (провинция Пенджаб) на востоке Пакистана. Поворачивая на трассу, цистерна перевернулась, и по дорожному полотну разлилось топливо. Местные жители попытались собрать горючее. Некоторые из собравшихся курили сигареты. В результате автомобиль загорелся и огонь распространился на стоявшие поблизости автомобили и мотоциклы. Затем прогремел взрыв.

В результате случившегося погибли не менее 209 человек (140 скончались на месте происшествия, остальные — в больницах).

Royal Dutch Shell — нидерландско-британская энергетическая компания, владеющая активами более чем в 80 странах мира. Чистая прибыль компании в первом квартале 2017 года составила $3,538 млрд.