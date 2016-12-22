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Больше 100 полицейских пострадали в результате протестов в Гамбурге
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Больше 100 полицейских пострадали в результате протестов в Гамбурге
Общество, 11:30
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Больше 100 полицейских пострадали в результате протестов в Гамбурге

Число полицейских, пострадавших в результате столкновений с протестующими перед саммитом G20 в Гамбурге, увеличилось до 111 человек. Задержаны 29 участников беспорядков, арестованы 15. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на представителя полиции.

Собеседник заявил, что во время беспорядков повреждены припаркованные автомобили, витрины магазинов и здание полиции в Альтоне (район Гамбурга).

Полиция сообщила на своей странице в Twitter, что протесты в Альтоне успокаиваются. Район очищают от последствий беспорядков.

О нападении протестующих против саммита G20, который сегодня начнется в Гамбурге, на участок полиции Альтона ранее сообщала немецкая полиция. Сотрудники правоохранительных органов призвали граждан по возможности избегать эту часть города. По данным полиции, протестующие использовали коктейли Молотова, из-за которых загорелись полицейские автомобили. Чтобы успокоить протестующих, правоохранительные органы применили водометы.

Протесты на улицах Гамбурга перед саммитом G20. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Акция протеста «Добро пожаловать в ад» между противниками G20 и полицией началась вечером 6 июля и длилась всю ночь. По данным полиции, в протестах участвуют около 8 тыс. человек. Ранее сообщалось о 76 пострадавших в столкновениях полицейских.

Теги: протесты , пострадавшие , Гамбург , полицейские , саммит G20
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