Избитого в московском штабе Навального активиста из больницы увезли в ОВД

Избитого в московском штабе Алексея Навального активиста Александра Туровского выписали из больницы и увезли в ОВД «Замоскворечье». Об этом РБК рассказала дежурившая в больнице активистка Алена Нарвская. По словам Нарвской, о том, что его везут в ОВД, ей по телефону сообщил сам Туровский.
Об этом также на своей странице в Twitter сообщает соратник Туровского Николай Касьян.
Накануне Туровскому сделали пункцию головного мозга, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Касьяна. Он тогда отмечал, что состояние Туровского — «очень тяжелое». Туровский с трудом может ходить, добавлял Касьян.
Касьян рассказывал, что «полиция требует выписать» Туровского и хочет отвезти его в спецприемник, а потом в суд для вынесения решения по делу о неповиновении полицейскому.
В ночь на 6 июля Туровский дежурил в штабе Навального на Садовнической набережной в Москве. Как сообщил РБК координатор штаба Николай Ляскин, Туровский перестал выходить на связь с 02:00 мск. К утру соратники Навального узнали, что в здании прошли обыски, в сам штаб их при этом не пускали.
Из рапорта сотрудника ОМОН, который был опубликован руководителем юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иваном Ждановым, следует, что он применил «боевые приемы самбо в отношении гражданина Туровского Александра Алексеевича согласно закону «О полиции» ст. 20 п. 3 (применение физической силы для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции. — РБК)». По версии полиции, Туровский «мешал проведению следственных действия [в штабе Алексея Навального в Москве]». В протоколе, составленном против Туровского, уточняется, что он не повиновался требованию полицейских тем, что «на требования сотрудников полиции предъявить паспорт ответил решительным отказом, мешал проведению следственных действий», уточняет «Медиазона».
Днем Туровского отвезли в Замоскворецкий суд, чтобы судить по ст. 19.3 КоАП (неподчинение сотруднику полиции), где ему стало плохо, после чего его госпитализировали.