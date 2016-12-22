Собянин назначил семерых заместителей главы департамента ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил семь человек на должность заместителей главы департамента ЖКХ. В мэрии объяснили назначения слиянием департамента ЖКХ и благоустройства с департаментом топливно-энергетического хозяйства, передает «Интерфакс».
Назначения на новые должности получили прежние заместители главы департамента ЖКХ и благоустройства Константин Пивоваров, Владимир Островский и Наталья Кораблина, а также бывшие заместители главы департамента ТЭХ Ольга Сергеева, Сергей Королев и Ирина Талалаева и бывший первый заместитель главы этого департамента Сергей Зинченко. Агентство отмечает, что со всеми, кроме Островского, контракт заключен на пять лет. Договор с Владимиром Островским действует до августа 2020 года.
Департамент ЖКХ был образован 7 марта на основании решения президиума мэрии, руководителем департамента назначен Павел Ливинский, до этого он руководил департаментом ТЭХ.