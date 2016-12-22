Сколько рабочих мест создает цифровая экономика

Группу банкиров обвинили в хищении полумиллиарда рублей

Собянин назначил семерых заместителей главы департамента ЖКХ

В Бурятии возбудили дело после жесткой посадки частного вертолета

«Манчестер Юнайтед» согласился отпустить Уэйна Руни

Аксенов назначил нового вице-премьера и министра курортов Крыма

Избитого в московском штабе Навального активиста из больницы увезли в ОВД

При обрушении жилого дома в Неаполе пропали без вести восемь человек

Siemens начала расследование из-за сообщений о поставках турбин в Крым

Сбербанк на треть увеличил прибыль по итогам января—июня 2017 года

«Норникель» сообщил о гибели шахтеров при взрыве в Заполярье

Озеров опроверг свой уход с поста в Совфеде из-за конфликта с Шойгу

Почти 30 заключенных погибли в результате драки в тюрьме в Мексике

На северо-востоке Москвы неизвестные в масках похитили банкомат

Более 40 человек пропали без вести в результате наводнений в Китае

В Гамбурге протестующие напали на полицейский участок

СМИ узнали о просьбе сенаторов Трампу не уступать Путину дачи дипломатов

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка

Ярошенко написал письмо Путину в преддверии его встречи с Трампом

Протесты на улицах Гамбурга перед саммитом G20. Фоторепортаж

Южная Корея предложила диалог Ким Чен Ыну

Убившего девять человек в Тверской области признали вменяемым

Как проходили первые встречи лидеров СССР и России с президентами США

Пассажир пытался пробраться в кабину пилота на рейсе из Сиэтла

Bloomberg узнал о подозрении России в кибератаке на АЭС в США

Цены на сезонные овощи выросли в 1,5 раза из-за холодного лета

Бывший глава ТНТ и «Газпром» создали в США две телекомпании

Банкиры предложили передать ЦБ часть функций Роспотребнадзора

Лавров и Тиллерсон проведут отдельную встречу в Гамбурге на G20

В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов