В Бурятии возбудили дело после жесткой посадки частного вертолета

Следствие возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки частного вертолета Bell-206 в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления СКР на транспорте.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Согласно информации СК, утром 5 июля 2017 года в Окинском районе на озере Бортогол, в 25 км от местности Шумак, вертолет Bell-206 совершил аварийную посадку. Пилот скончался от травм, полученных при посадке. Bell-206 получил «значительные повреждения». По данным следователей, летательный аппарат, который принадлежал жителю Иркутска, арендовала одна из местных коммерческих организаций.

О жесткой посадке этого вертолета МЧС сообщало 5 июля. По данным спасателей, ЧП произошло в 25 км севернее Шумакских источников Окинского района недалеко от реки Горлык-Гол. Позже представитель Восточно-Сибирского следственного управления СК заявил, что при аварийной посадке погиб один человек. Это пилот или пассажир, пока не известно. Всего, по данным представителя СК, на борту находились два человека.