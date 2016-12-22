Аксенов назначил нового вице-премьера и министра курортов Крыма

Госсовет Крыма согласовал назначение экс-главы Судака Владимира Серова на должность заместителя председателя регионального правительства. Ранее занимавший этот пост Борис Зимин освобожден от должности и возглавит компанию «Чернорнефтегаз», сообщает ТАСС.

По словам председателя крымского парламента Владимира Константинова, 61 депутат проголосовал «за».

Кроме того, как сообщает «РИА Новости», депутаты согласовали назначение руководителя регионального представительства МИА «Россия сегодня» — «РИА Крым» Вадим Волченко министром курортов и туризма республики.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении отправить в отставку министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого и зампредседателя Совета министров Бориса Зимина. Кроме того, он принял решение отправить в отставку министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова. Главе администрации Ялты Андрею Ростенко Аксенов предложил «написать заявление об увольнении по собственному желанию».

Планируется, что места министра топлива и министра ЖКХ займут Вадим Белик, первый замминистра топлива и энергетики, и Марина Горбатюк, первая замглавы администрации Судака.

По словам Аксенова, на освободившиеся должности глав администраций Судака и Ялты власти проведут открытый конкурс, пишет Аксенов.

Ранее, 3 июля, «Интерфакс» со ссылкой на минтуризма Крыма сообщил, что за первое полугодие 2017 года в Крыму отдохнули на 4,2% меньше курортников, чем за аналогичный период 2016 года.

Владимир Серов возглавлял Судак с 2010 года. После вхождения Крыма в состав России сначала исполнял обязанности главы администрации города, затем в ноябре 2014 года был официально утвержден в должности.