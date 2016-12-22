В Гамбурге протестующие напали на полицейский участок

Немецкая полиция сообщила о нападении протестующих против саммита G20, который сегодня пройдет в Гамбурге, на полицейский участок городского района Альтона. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

Полиция призвала граждан избегать территории, где находится полицейский участок. На своей странице в Twitter полиция сообщила, что протестующие применили коктейли Молотова, из-за чего загорелись полицейские машины. ​

С четверга на улицах Гамбурга проходят протесты антикапиталистов и антиглобалистов, которые начались с шествия «Добро пожаловать в ад». По данным полиции, в протестах участвуют около 8 тыс. человек.

Полицейские потребовали от демонстрантов снять маски, после чего начались столкновения. Протестующие используют зажигательные смеси, а в ответ правоохранители применяют водометы. В столкновениях пострадали не менее 76 полицейских, точное число пострадавших среди протестующих неизвестно.