СМИ узнали о просьбе сенаторов Трампу не уступать Путину дачи дипломатов

Три сенатора США, Джин Шахин (демократ), Марко Рубио и Джонни Исаксон (республиканцы), написали письмо президенту Дональду Трампу и попросили его не возвращать российской стороне дипсобственность, которая была изъята в декабре 2016 года. Об этом сообщает издание The Hill. Письмо написано перед встречей Трампа с Владимиром Путиным на полях саммита G20.

Авторы обращения пишут, что возврат дипломатической собственности в условиях, когда «Кремль отказывается говорить о своей кампании по влиянию в Соединенных Штатах», может привести к «опасной эскалации дестабилизирующих действий Кремля против демократических правительств по всему миру». Сенаторы просят Дональда Трампа исключить вопрос о возвращении собственности из повестки переговоров с Путиным. Если недвижимость будет возвращена российской стороне, это может «расширить возможности Кремля по сбору разведданных».

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала о том, что Трамп может вернуть России две дипломатические резиденции, расположенные в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 мая заявляла, что в Вашингтоне обещали предоставить Москве предложения по «разблокированию» вопроса. Помощник президента России Юрий Ушаков за день до этого предупреждал, что Москва может отреагировать на ситуацию с изъятием резиденций и что «терпение не беспредельно».

Помимо изъятия дипломатических резиденций, 29 декабря Госдеп объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, они были высланы из страны.

Встреча Путина и Трампа намечена на пятницу, 7 июля, она пройдет на полях саммита G20.