Почти 30 заключенных погибли в результате драки в тюрьме в Мексике

Не менее 28 человек убиты и трое ранены во время «жестокой резни» между заключенными в тюрьме мексиканского города Акапулько 6 июня, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя безопасности исправительного учреждения Роберто Альвареса Эредию.

По словам представителя тюремной безопасности, драка разгорелась между «соперничающими бандами» в самом охраняемом крыле тюрьмы. Сотрудник правоохранительных органов рассказал Reuters на анонимных условиях, что четверо из погибших были обезглавлены.

На телах убитых были многочисленные ранения от острых предметов, самодельного оружия, созданного самими заключенными, отметил Альварес. По его словам, во время драки никто из заключенных не сбежал, охрана тюрьмы уже восстановила порядок. О причинах драки между заключенными не сообщается.

По словам Альвареса, тюрьма была построена для 1624 заключенных, но там находились 1951 человек, среди которых 110 женщин.

Акапулько — «один из самых беззаконных» городов Мексики с высокой преступностью. Проблема производства опиумного мака стоит там особенно остро.

Согласно данным Reuters, 2017 год в Мексике стал одним из самых кровавых в истории страны. Количество убийств в первые пять месяцев этого года возросло почти на 30%, число расследований убийств достигло рекордного значения в мае.

Во время перестрелки, которая произошла 5 июля в городе Чиуауа на севере страны, ​погибли десятки человек, передавал Reuters со ссылкой на Генпрокуратуру Мексики. В конфликте участвовали две вооруженные группы, заявлял пресс-секретарь прокуратуры штата Феликс Гонзалес. Перестрелка началась в 5:00 утра по местному времени между гражданскими лицами.