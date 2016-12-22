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Ярошенко написал письмо Путину в преддверии его встречи с Трампом
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Ярошенко написал письмо Путину в преддверии его встречи с Трампом
Политика, 08:32
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Ярошенко написал письмо Путину в преддверии его встречи с Трампом

Летчик Константин Ярошенко и его жена Виктория написали обращения к президенту Владимиру Путину, в которых говорится о том, что дело против россиянина в США было сфабриковано с целью «дискредитации первых лиц России» и персонально Путина. Об этом пишет русскоязычный сайт телеканала RT, в распоряжении которого оказались тексты двух писем.

Осужденный в США россиянин пишет президенту, что он исчерпал «все возможные варианты добиться справедливости» и что власти США препятствуют его возвращению в России. «Мои силы на исходе», — говорится в письме Ярошенко. Его супруга выразила надежду, что Путин обсудит вопрос Ярошенко на встрече с Дональдом Трампом, которая пройдет в пятницу, 7 июля, на полях саммита G20 в Германии.

Константин Ярошенко назвал дело против себя сфабрикованным, он и его супруга также пишут о смерти его матери. Ее кончина, по словам Виктории, «окончательно подорвала волю» ее мужа, семья Ярошенко опасается за его здоровье.

Обращение Виктории Ярошенко было написано «на днях», пишет издание. Когда именно было написано письмо от российского летчика, не уточняется.

Виктория Ярошенко заявила РБК, что письмо российскому президенту Константин написал 29 июня, а 2 июля оно было доставлено в Кремль.

«Константин просит нашего президента о помощи в решении этой проблемы, чтобы его депортировали в Россию», — сообщила она. По ее словам, она также написала письмо Путину, чтобы тот посодействовал в возвращении ее супруга на родину, поскольку тот находится в «критическом» состоянии.

«Все лекарства он покупает сам в магазине. Там только обезболивающие есть. Успокоительных там нет. Больше там ничего не продается. Ему предложили в санчасти психотропные вещества, чтобы успокоиться после смерти матери — он отказался», — рассказала супруга Ярошенко.

Россиянин был арестован в мае 2010 года в Либерии и передан властям США, Ярошенко обвинили в подготовке к перевозу наркотиков. Приговор Ярошенко вынес Окружной суд США в Нью-Йорке в сентябре 2011 года, его признали виновным в контрабанде наркотиков. Россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.

Ярошенко ранее написал письмо президенту США Дональду Трампу, об этом стало известно 5 июля. Письмо было доставлено в Белый дом 4 июля. В нем летчик также назвал обвинение и приговор в отношении него несправедливым и попросил Трампа передать его российским властям. «Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме», — писал президенту США Константин Ярошенко. В конце мая к Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко обратилась уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. В феврале мать Константина Ярошенко Любовь обратилась к Трампу с аналогичной просьбой. Официальный запрос в США на выдачу россиянина направлял российский МИД. Сам Константин Ярошенко в сентябре 2016 года подписал в тюрьме формальный документ о согласии на свою выдачу в Россию.

Теги: Владимир Путин , Константин Ярошенко , Дональд Трамп
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