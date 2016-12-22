Bloomberg узнал о подозрении России в кибератаке на АЭС в США

США заподозрили Россию в кибератаке на «десятки электростанций» в Канзасе, в том числе на ядерные установки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ряд американских чиновников.
По данным собеседников издания, атака была проведена неделею назад с целью «сорвать энергоснабжение страны», а также проникнуть в системы управления оборудованием, используемого в электроэнергетике. Электростанциям было разослано общее предупреждение.
Одной из станций, в системы которой «пытались проникнуть хакеры», стала АЭС Wolf Creek. Ее представители подтвердили изданию факт попытки проникновения и сообщили, что она не сказалась на работе станции.
Однако в местных управлениях МВД и ФБР заявили изданию, что «нет никаких признаков угрозы для общественной безопасности», представители Совета национальной безопасности, а также директор Национальной разведки и комиссии по ядерному регулированию отказались от комментариев.
Bloomberg подчеркивает, что у президента США Дональда Трампа будет возможность обсудить приписываемые России кибератаки на встрече с президентом России Владимиром Путиным 7 июля, однако «пока неясно, обратиться ли Трамп к этой теме».
Ранее Reuters сообщал о том, что хакеры могут готовить новые атаки на объекты энергетической инфрастурктуры в США, в том числе связанные с ядерным сектором. По данным властей, хакеры с мая предпринимают попытки взломать компьютерные системы промышленных объектов.