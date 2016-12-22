Цены на сезонные овощи выросли в 1,5 раза из-за холодного лета

Цены на сезонные овощи в связи с «аномально холодным летом» выросли в 1,5 раза в июне по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе Минсельхоза, который есть в распоряжении газеты «Известия».

По данным министерства, подорожали белокочанная капуста — на 73,8%, картофель — на 56,6%, лук репчатый — на 28,3% (цены приводятся на 19 июня 2017 года). При этом стали дешевле такие продукты, как свежие томаты (на 4,4%) и огурцы (на 15,1%). Как сообщили изданию в пресс-службе Минсельхоза, цены на овощи имеют «ярко выраженный сезонный характер».

Помимо погодных условий на ценообразование могло повлиять «удорожание импортной продукции нового урожая, который ввозится в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья», пояснили в ведомстве. Однако в Минсельхозе пообещали снижение цен на овощи и картофель после поступления отечественной продукции нового урожая.

Накануне директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что рост в июне 2017 года потребительских цены в России на 0,6% привел к ускорению годовой инфляции с 4,1% в мае до 4,4%. «Шок в июне большой — это негативный сюрприз. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем», — сказал Дмитриев. Он пояснил, что прирост инфляции произошел раньше, чем ожидалось.