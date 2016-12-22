Лавров и Тиллерсон проведут отдельную встречу в Гамбурге на G20

Глава российского МИД Сергей Лавров и Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут отдельную встречу на саммите G20 в Гамбурге накануне переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте Госдепа.

Согласно рабочему графику Тиллерсона, встреча состоится в 10:35 утра по местному времени 7 июля. Во внешнеполитическом ведомстве США также подчеркнули, что госсекретарь проведет встречи с главами МИД Германии и Мексики.

Встреча президентов США и России пройдет в 16:45 мск. Как сообщал ранее РБК, на переговоры отведено около часа. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль ожидает, что встреча поможет установить рабочий диалог между двумя лидерами. Власти также ожидают рабочей атмосферы на переговорах двух лидеров в полноформатном режиме.

Телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома 3 июля сообщил, что основными темами переговоров Путина и Трампа могут стать ситуация на Украине и конфликт в Сирии.