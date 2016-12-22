США поддержали проведение суда в Нидерландах по делу Boeing

Госдепартамент США заявил, что «приветствует» ​решение провести на территории Нидерландов суд над фигурантами дела по крушению Boeing 777 на востоке Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

«У нас есть полная уверенность в способности голландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению», — сказано в заявлении. Кроме того, Госдеп сообщил о непрерывной работе США с совместной следственной группой по расследованию трагедии, а также вновь призвал страны к сотрудничеству в поисках виновных.

«Поскольку мы приближаемся к третьей годовщине этой трагической потери, мы вновь выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям», — добавили в ведомстве.

Ранее, 5 июля, голландская телекомпания NOS со ссылкой на МИД страны сообщила, что суд над возможными виновниками гибели пассажиров рейса MH-17 в Донбассе летом 2014 года пройдет в Нидерландах. Решение поддержали все пять стран, принимающие участие в международном расследовании (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина).

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета, вылетевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа, все они погибли.

За два года расследования комиссия установила, что самолет был уничтожен в результате взрыва ракеты, выпущенной системой «Бук М-1». Кроме того, осенью прошлого года следователи заявили, что придерживаются версии, согласно которой ракетная установка была расположена на территории, контролируемлй ополченцами. Россия с предварительными выводами не согласна. Еще в 2014 году замначальника Генерального штаба ВС России Андрей Картаполов озвучил версию, что MH-17 был сбит украинскими войсками.