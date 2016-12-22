США поддержали проведение суда в Нидерландах по делу Boeing

Госдепартамент США заявил, что «приветствует» решение провести на территории Нидерландов суд над фигурантами дела по крушению Boeing 777 на востоке Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.
«У нас есть полная уверенность в способности голландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению», — сказано в заявлении. Кроме того, Госдеп сообщил о непрерывной работе США с совместной следственной группой по расследованию трагедии, а также вновь призвал страны к сотрудничеству в поисках виновных.
«Поскольку мы приближаемся к третьей годовщине этой трагической потери, мы вновь выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям», — добавили в ведомстве.
Ранее, 5 июля, голландская телекомпания NOS со ссылкой на МИД страны сообщила, что суд над возможными виновниками гибели пассажиров рейса MH-17 в Донбассе летом 2014 года пройдет в Нидерландах. Решение поддержали все пять стран, принимающие участие в международном расследовании (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина).
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета, вылетевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа, все они погибли.
За два года расследования комиссия установила, что самолет был уничтожен в результате взрыва ракеты, выпущенной системой «Бук М-1». Кроме того, осенью прошлого года следователи заявили, что придерживаются версии, согласно которой ракетная установка была расположена на территории, контролируемлй ополченцами. Россия с предварительными выводами не согласна. Еще в 2014 году замначальника Генерального штаба ВС России Андрей Картаполов озвучил версию, что MH-17 был сбит украинскими войсками.