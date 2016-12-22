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WSJ узнала о покупке Баффеттом компании Oncor за $17,5 млрд
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WSJ узнала о покупке Баффеттом компании Oncor за $17,5 млрд
Бизнес, 04:24
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WSJ узнала о покупке Баффеттом компании Oncor за $17,5 млрд

Американский холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта покупает энергетическую компанию Oncor за $17,5 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки.

По данным издания, официально о покупке может быть объявлено в ближайшее время.

Эта сделка станет третьей в числе самых крупных приобретений в истории Berkshire Hathaway. Последней крупнейшей покупкой, осуществленной холдингом, было приобретение в 2016 году металлургической компании Precision Castparts за $32 млрд, уточняет газета.

Ранее Reuters сообщал о намерении холдинга Баффетта приобрести 700 млн обыкновенных акций Bank of America. Профинансировать сделку Berkshire Hathaway планирует за счет конвертации принадлежащего компании пакета привилегированных акций Bank of America общей стоимостью $5 млрд.

Теги: Уоррен Баффет , Oncor
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