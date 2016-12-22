Путин прилетел в Гамбург на саммит G20

Президент Владимир Путин прилетел в Гамбург на саммит «Большой двадцатки», который будет проходить 7-8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пятницу, 7 июля, у Путина запланировано два рабочих заседания саммита. Кроме того, в этот день президент проведет встречи с президентом США Дональдом Трампом, главой Южной Кореи Му Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщал ранее РБК, первая встреча Путина и Трампа намечена на 7 июля на 16:45 мск. Согласно графику российского президента, на переговоры отведено около часа. В 17:00 по местному времени (18:00 мск) у Владимира Путина намечена встреча с премьером Японии Синдзо Абэ.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле ожидают, что встреча Путина с Трампом поможет установить рабочий диалог между двумя лидерами. Власти также ожидают рабочей атмосферы на переговорах двух лидеров в полноформатном режиме.