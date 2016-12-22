Суд в США отказался отклонять иск Twitter против правительства

Суд в США отказал властям в просьбе отклонить иск, который был подан компанией Twitter. Через суд компания намерена добиться права раскрывать всю информацию о запросах, поступающих в адрес Twitter со стороны спецслужб. Об этом сообщает Reuters.

Согласно решению суда, правительству США не удалось доказать «явную опасность», которая смогла бы оправдать требование ограничивать Twitter в прозрачности отчетности, касающейся числа запросов на раскрытие персональной информации клиентов. При принятии решения суд апеллировал к Первой поправке Конституции США, гарантирующей свободу слова.

В настоящее время решение суда находится на рассмотрении Минюста США.

Компания сообщила на своей странице в Twitter, что продолжит борьбу «за большую прозрачность в соответствии с первой поправкой».

В настоящее время компания может указывать приблизительное число таких запросов в виде «от 0 до 499» в период за полгода. Reuters подчеркивает, что компания подала иск еще в 2014 году после заявлений бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдварда Сноудена о «масштабах слежки американских спецслужб».