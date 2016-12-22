Меркель отказалась выступать посредником между Путином и Трампом на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет выступать посредником между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в ходе их переговоров на G20. Об этом Меркель рассказала журналистам, передает Reuters.

Глава Германии уточнила, что она будет «представлять интересы Берлина и Европы на саммите G20», а также «находить компромиссы». Она добавила, что у Германии и Европы есть своя позиция по многим вопросам, в том числе по кризису на Украине.

«Мы едины в нашем стремлении к укреплению многосторонних отношений на саммите G20. Нам необходимо открытое общество», — заключила Меркель.

Первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 7 июля, в первый день саммита «Большой двадцатки». Ключевыми темами переговоров двух лидеров, как подтвердили ранее в Кремле и Белом доме, должны стать ситуация в Сирии и урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией создание механизмов безопасности в Сирии, в том числе и бесполетных зон.