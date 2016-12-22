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В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сообщения о бомбе
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В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сообщения о бомбе
Общество, 22:02
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В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сообщения о бомбе

В торговом центре «Авиапарк» на Ходынке произошла эвакуация посетителей после поступившего сообщения о бомбе, сообщила РБК менеджер по связям с общественностью «Авиапарка» Юлия Мосолова.

Число людей, которых пришлось эвакуировать, она не уточнила. Мосолова отметила, что людей было «не так много», поскольку на момент эвакуация оставался час до окончания работы торгового центра.

Как сообщила РБК очевидец Халимат Текеева, на момент эвакуации в «Авиапарке» находилось порядка 2 тыс. человек. «Мы сидели в кинозале. Пропала картинка, зашел сотрудник кинотеатра, объявил об эвакуации и попросил выйти», — рассказала она. «Когда мы вышли через запасной вход, было аудиообъявление об эвакуации», — добавила Текеева.

Она отметила, что посетители восприняли эвакуацию спокойно, без паники. В настоящий момент курсируют автобусы «Авиапарка», которые довозят людей до метро, рассказала Текеева.

Теги: Москва , бомба , торговый центр , "Авиапарк"
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