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В Гамбурге на акции перед саммитом G20 произошли столкновения с полицией
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В Гамбурге на акции перед саммитом G20 произошли столкновения с полицией
Политика, 21:59
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В Гамбурге на акции перед саммитом G20 произошли столкновения с полицией

В Гамбурге полицейские применили водометы против участников акции протеста в преддверии саммита G20​, передает Reuters.

По информации агентства, правоохранители применили водометы и распылили перцовые аэрозоли после того, как демонстранты начали бросать в полицейских бутылки и другие предметы.

Газета Daily Sabah в своем Twitter разместила видео столкновения полицейских с демонстрантами в Гамбурге. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов применяют против участников акции водометы.

В акциях протеста примут участие около 100 тыс. человек со всей Европы, считают в полиции. Протестующие считают, что на саммите G20 не решаются многие проблемы, которые «угрожают миру во всем мире». Протестные акции получили название «Добро пожаловать в ад», отмечает Reuters.

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Протестная акция в Гамбурге «Добро пожаловать в ад» началась 6 июля, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на полицию. По информации правоохранителей, 8 тыс. участников демонстрации «были готовы применить насилие». Из них 1 тыс. человек — это левые экстремисты из Италии и Скандинавских стран, отмечали в полиции.

Организатор протеста, как отмечает агентство, заявлял, что власти Германии и внутренние разведывательные службы страны провели «массовую кампанию» в преддверии демонстрации 6 июля, чтобы помешать проведению акции.

Как отмечает DPA, акция протеста закончилась в 300 м от места проведения саммита G20. Самая крупная акция протеста запланирована на 8 июля. Ожидается, что в ней примут участие 100 тыс. человек, отмечает агентство.

Перед саммитом G20 в Гамбурге значительно усилили меры безопасности
Видео: Телеканал РБК

Участники акций выступают против создания зон свободной торговли с Канадой и США и «перегибов при глобализации». Кроме того, демонстранты выражают недовольство в связи с экономической политикой стран — участниц G20.

Теги: акция протеста , Гамбург , Полиция
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