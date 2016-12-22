УАЗ нарастил экспорт в два раза в первом полугодии

По итогам первого полугодия российский автопроизводитель УАЗ (входит в группу «Соллерс») поставил на экспорт 1911 автомобилей, что вдвое больше, чем годом ранее, следует из сообщения компании.
Рост экспорта произошел за счет восстановления объемов продаж на рынках стран СНГ и стран ближнего зарубежья: поставки в Казахстан увеличились в 3,5 раза, в Армению — на 50%. Расширение географии поставок и выход на новые рынки также способствовали росту экспорта, говорится в сообщении компании.
В марте директор по экспорту УАЗ Андрей Дорофеев сообщал, что в ближайшие три года УАЗ планирует увеличить экспорт до 20 тыс. автомобилей в год (порядка 30% в общем объеме продаж бренда). Достичь показателей компания планирует в первую очередь за счет расширения географии поставок и выхода на новые рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В 2017 году экспортные поставки планируется увеличить в 2 раза — до 7 тыс. машин.
По итогам 2016 года УАЗ поставил на экспорт 3467 автомобилей, что 29,2% ниже 2015 года. В компании снижение объясняли падением спроса на рынке Казахстана.