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На Украине откроют уголовное дело о госперевороте по заявлению Януковича
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На Украине откроют уголовное дело о госперевороте по заявлению Януковича
Украинский кризис, 19:14
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На Украине откроют уголовное дело о госперевороте по заявлению Януковича

По заявлению бывшего президента страны Виктора Януковича о совершении государственного переворота будет открыто уголовное производство, а также принято «обоснованное законом решение», заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Луценко заверил, что заявление будет рассмотрено и зарегистрировано согласно действующему законодательству, а затем передано в соответствующее подразделение Генпрокуратуры Украины. «Более того, я сделаю все, чтобы это происходило без моего контроля (в заявлении Януковича Луценко проходит как участник госпереворота. — РБК»), — сказал генпрокурор.

Генпрокурор подчеркнул, что даст распоряжение своему первому заместителю Дмитрию Сторожуку «совершить все необходимые действия для регистрации этого дела и дальнейшего расследования», поскольку Сторожука нет в списке лиц, указанных в заявлении Януковича.

Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что по заявлению будут допрашиваться «все лица, которые не пожелали прийти [на суд по делу о государственной измене Януковича], в том числе и господин Луценко».

Адвокат экс-президента сообщил, что Янукович обвиняет в госперевороте министра внутренних дел Арсена Авакова, мэра Киева Виталия Кличко, генпрокурора Юрия Луценко, экс-главу СБУ Наливайченко, председателя Верховной рады Андрея Парубия, народного депутата фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского, секретаря СНБО Александра Турчинова, лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока, экс-премьера Арсения Яценюка и других лиц, «которые причастны к соответствующим событиям».

По словам адвоката, в заявлении также установлены все акты, которые «стали условием ситуации, которая сейчас в Украине — это война, утрата территориальной целостности и другие негативные последствия, которые получило государство после событий на Майдане». Сердюк также заметил, что Генпрокуратура Украины не уведомила защиту о регистрации, но «защита добьется регистрации».

Председатель Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Януковича, заявил 29 июня, что судопроизводство по делу о госизмене экс-президента будет происходить заочно, в ответ на что экс-президент пообещал оспорить это решение в Европейском суде по правам человека. Луценко 3 июля заявил, что Янукович может участвовать в суде, только находясь на территории Украины, пообещав обеспечить ему безопасность. 5 июля экс-президент заявил, что не будет участвовать в суде, где его обвиняют в госизмене, и отзывает своих адвокатов. Янукович направил в Генпрокуратуру Украины заявление об открытии дела о государственном перевороте в 2014 году.

Власти Украины расследуют дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны». Прокуратура требует для экс-президента пожизненного заключения

Теги: Украина , уголовное дело , Виктор Янукович , госпереворот
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