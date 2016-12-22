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В Госдуме объяснили голосование депутатов друг за друга
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В Госдуме объяснили голосование депутатов друг за друга
Политика, 17:43
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В Госдуме объяснили голосование депутатов друг за друга

Глава комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова объяснила голосование депутатов за своих коллег «специфической неделей», пишут «Ведомости».

Она сообщила, что сейчас две большие делегации депутатов находятся в Минске и Стамбуле, еще 10 парламентариев проходят обучение по программе управленческого резерва.

Савастьянова, как сообщают «РИА Новости», указала на то, что у комитета есть вопросы по посещаемости пленарных заседаний, и призвала фракции провести внутреннюю работу в данном направлении.

По данным «Ведомостей», глава комитета по регламенту отметила, что «объективная работа в этом плане проводится эсерами и единороссами».

«У нас нет в Госдуме системы штрафов. Согласно регламенту, если депутат не присутствует на пленарном заседании в течение дня, за этот день, что абсолютно закономерно, естественно, он не получает, так как не работает», — пояснила она.

Ранее РБК выяснил, что депутаты Госдумы продолжают голосовать за коллег, несмотря на отмену голосования по доверенностям. По информации корреспондента РБК, в среду, 5 июля, в зале присутствовала примерно половина депутатов. Больше всего отсутствующих было замечено во фракции КПРФ — пустовало больше половины кресел.

Вячеслав Володин пропустил большую часть заседания и пришел к 18:00. По словам собеседника РБК из окружения спикера, его отсутствие на заседании было связано с участием в заседании Совета безопасности.

Во время выступлений депутатов парламентарии свободно перемещались по залу заседаний, общались, читали газеты. В тот момент, когда нужно было нажимать на кнопку, дежурный депутат в каждой фракции громко сообщал, как голосовать. Парламентарии при голосовании нажимали и на кнопки отсутствующих соседей.

В конце мая Володин заявил РБК, что дисциплину в Госдуме получилось наладить, а посещаемость заседаний достигла 97%. Осенью 2016 года Госдума утвердила поправки в регламент, отменяющие норму о возможности депутатов передавать голос по доверенности.

Теги: Госдума , голосование депутатов
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